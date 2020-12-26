Kadir’e futbol topu tasarımlı pasta

Gençlik Gücü Futbol Akademisi futbolcularından olan Haspolat İlkokulu öğrencisi Kadir Çürük, 9. yaş gününü kutladı.

Futbol sevdalısı olan ve okul takımında da forma giyen Kadir’in doğum günü pastası da futbol topu tasarımı ile yapıldı. Doğum gününü ailesi ve arkadaşlarıyla kutlayan Kadir Çürük, ileride iyi bir futbolcu olmayı diledi.

