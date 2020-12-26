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beIN SPORTS Futbolun Şehirleri, Girne bölümünü yayınladı

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beIN SPORTS Futbolun Şehirleri, Girne bölümünü yayınladı
Türkiye'de beIN SPORTS ekranlarında gösterilen Futbolun Şehirleri programının Girne bölümü yayınlandı.
beIN SPORTS 2 ekranlarında gösterilen programda Doğan Türk Birliği ve Türk Ocağı Limasol kulüplerinin yanı sıra, Girne'nin tarihi yerleri ile yemek kültürü de izleyiciye sunuldu.
 
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