beIN SPORTS Futbolun Şehirleri, Girne bölümünü yayınladı

Türkiye'de beIN SPORTS ekranlarında gösterilen Futbolun Şehirleri programının Girne bölümü yayınlandı.

beIN SPORTS 2 ekranlarında gösterilen programda Doğan Türk Birliği ve Türk Ocağı Limasol kulüplerinin yanı sıra, Girne'nin tarihi yerleri ile yemek kültürü de izleyiciye sunuldu.

