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İstanbul Boğazı’nda bir ilk

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İstanbul Boğazı’nda bir ilk
Dünyaca ünlü motokros yarışçısı RedBull sporcusu RobbieMaddison, kendi tasarladığı motosikletiyle İstanbul Boğazı'nı su üzerinde geçerek bir ilke imza attı.
Aynı zamanda dublör sanatçılığı da yapan Avustralyalı yarışçı için Ortaköy ve Beylerbeyi'nde özel platformlar hazırlandı, İstanbul Boğazı bir süreliğine deniz trafiğine kapatıldı. Ortaköy'den motosikletiyle deniz yüzeyine inen Maddison, 70 km hızla yaklaşık 1,5 dakikada Beylerbeyi'ne ulaştı ve su üzerinde Avrupa'dan Asya kıtasına geçerek denemesini başarıyla tamamladı.
Beylerbeyi'nde bir süre dinlenen RobbieMaddison, motosikletiyle aynı sürede Ortaköy'e döndü. 40 yaşındaki Avustralyalı motokros yarışçısı, büyük bir sevinç yaşadı.
Basın mensuplarına açıklamada bulunan Maddison, İstanbul Boğazı'nı ilk gördüğü an motosikletiyle geçmeyi hayal ettiğini ve bunu gerçeğe dönüştürdüğü için mutlu olduğunu dile getirdi.
 
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