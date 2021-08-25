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Premier Lig'den "kırmızı liste" kararı

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Premier Lig kulüpleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İngiltere'nin kırmızı listesinde bulunan ülkelerde gelecek ay maç yapacak milli takımlara oyuncu göndermeme kararı aldı

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Premier Lig'den "kırmızı liste" kararı
Ligin internet sitesinde yer alan açıklamada, istemeden ancak oybirliğiyle alınan kararın gelecek ayki milli maç arasında kırmızı listede yer alan 26 ülkeye yolculuk yapması beklenen yaklaşık 60 futbolcuyu kapsadığı kaydedildi.
Açıklamada, kırmızı ülkeden dönen ve 10 günlük zorunlu karantinaya giren bir futbolcunun Premier Lig'de iki, UEFA organizasyonlarında ve Lig Kupası'nda birer maç kaçırabileceği vurgulandı.
İngiltere'nin kırmızı listesindeki ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor. İngiliz basında yer alan haberlere göre, yarın ya da perşembe günü kırmızı listenin güncellenmesi ve Türkiye'nin kırmızı listeden çıkarılması bekleniyor.
Milli futbolculardan Çağlar SöyüncüLeicester City'de, Ozan Tufan Watford'da ve Halil Dervişoğlu ise Brentford'da forma giyiyor.
 
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