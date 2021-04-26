Ikbal, Ramazan’da da yardımlarını sürdürüyor

ChinaBazaar Gençlik Gücü Spor Kulübü fahri başkanı Mazhar Ikbal, sporumuza yaptığı katkıların yanı sıra zor günlerde de ihtiyaç sahiplerine yaptığı katılarını sürdürüyor.
İftar çadırlarının pandemi dönemi nedeniyle kurulamadığı Ramazan ayı boyunca evlere iftar yemekleri dağıtan Mazhar Ikbal, şirketinde bu yemeklerin hazırlanmasını sağlıyor.Mazhar Ikbal, her gün 500 kişiye iftarlık yemek dağıtımındabulunuyor.
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