Ilgar’dan teşekkür

Başkan olarak ilk etkinliğini düzenleyen Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü Çağan Ilgar, yaptığı açıklamayla etkinliğe katkı koyanlara teşekkür etti

Çağan Ilgar başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü (KKKSOK) bugün 2021 yılının ilk etkinliğini gerçekleştirdi.

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü başkanı Çağan Ilgar’ın da ilk etkinliği olan Girne Antik Liman'daki etkinlik çok güzel bir atmosferde gerçekleşti. Girneliler limandaki klasik arabalara büyük ilgi gösterirlerken, klasik arabalar limana büyük renk kattılar.

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü başkanı Çağan Ilgar sergi etkinliği ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Girne Antik Liman'da çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Etkinliğin gerçekleşmesinde günlerdir özveriyle çalışan yönetim kurulu arkadaşlarıma, abilerime ve bizden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen üyelerimize teşekkür ederim.”

