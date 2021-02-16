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İkbal duyarlılığı sürüyor

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İkbal duyarlılığı sürüyor
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Sporumuza yaptığı katkıların yanı sıra zor zamanlarda ihtiyaçlı kişilere yardımlarla da bilinen ChinaBazaar Gençlik Gücü Spor Kulübü fahri başkanı ChinaBazaar direktörü Mazhar İkbal, yardımlarına devam ediyor.
Pandemi nedeniyle karantina sürecinin yaşandığı bu zor dönemde her zamanki gibi yardımlarına devam eden Mazhar İkbal, duyarlılığı sürüyor. Mazhar İkbal geçtiğimiz gün 200 aileye erzak, sebze ve meyve yardımı yaptı.
 
 
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