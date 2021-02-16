Kossi, Mısır’a transfer oldu

Baf Ülkü Yurdu’nda 29 maçta 26 gol atarak Mağusa Türk Gücü’ne transfer olan Evanonya Adetu Kossi, sezonunun iptal edilmesinden sonra Mısır İkinci Ligi takımlarından Suez Canal (Süveyş Kanalı) takımına transfer oldu

Futbolumuzda 2020 – 2021 sezonunun iptal edilmesinden sonra profesyonel liglere transfer olan yabancı futbolcular arasına Evanonya Adetu Kossi de eklendi.

25 yaşındaki Liberyalı forvetEvanonya Adetu Kossi, 2019 – 2020 Sezonunda 29 maçta 26 gol atarak Baf Ülkü Yurdu’nu sırtlayan futbolcu olmuştu. Evanonya Adetu Kossi, Baf Ülkü Yurdu’ndaki başarılı performansından sonra son şampiyon Mağusa Türk Gücü’ne transfer olmuştu.

Evanonya Adetu Kossi, 2020 – 2021 sezonunun iptal edilmesi nedeniyle Mısır İkinci Ligitakımlarından Suez Canal (Süveyş Kanalı) takımına transfer oldu. EvanonyaAdetuKossi, 2017’de de bu takımda forma giymişti. Evanonya Adetu Kossi, Mısır İkinci Liginde daha önce Nimba United takımında da oynamıştı.

Evanonya Adetu Kossi, Haziran ayında Mısır İkinci Liginin tamamlanması sonrasında yeniden Mağusa Türk Gücü’ne dönecek.

