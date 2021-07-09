İbo, Fenerbahçeliler Derneği'ni ziyaret etti

Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncusu temsilcimiz İbrahim Yavuz, KKTC Fenerbahçeliler Derneği'ni ziyaret etti.

Başkan Toykan Özdamar ile görüşüp forma hediye eden Fenerbahçe kaptanı İbrahim Yavuz'un ziyareti ile ilgili dernekten yapılan açıklamada "Fenerbahçemizin Engelli Basketbol Takım kaptanımız İbrahim Yavuz kardeşimiz derneğimizi ziyaret etmiştir. Kendisine çok teşekkürler ederiz." ifadeleri kullanıldı.

