İlk hazırlık maçı Hamitköy’de oynanacak

Futbol takımları 2021 – 2022 sezonuna yönelik hazırlıklarını sürdürürken, ilk hazırlık maçını Hamitköy ile Lefke oynayacak.
Cumartesi günü Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadında saat 18:00’deoynanacak hazırlık maçı öncesinde Hamitköy takımı, tüm futbolcularının PCR testi yaptırdığını açıkladı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.