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Hurey Ahmetoğlu’ndan Londra’da 3 birincilik

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Hurey Ahmetoğlu’ndan Londra’da 3 birincilik
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Yusuf Karayusufoğlu
Masa Tenisi veteran Milli sporcularımızdan Hurey Cambaz Ahmetoğlu Londra’da yer alan Kent bölgesi veteran masa tenisçileri arasında yapılan veteran turnuvasında,üç birincilik elde etti.Ahmetoğlu,40 yaş üzeri yaş grubunda ferdi bayanlarda,karışık çiftlerde ve çift bayanlarda birincilik kupalarının sahibi oldu.
Hurey Cambaz Ahmetoğlu ferdilerde şampiyon olduktan sonra, karışık çiftlerde Chris Bartram’la birinci ve çift bayanlarda da Jurette Brazaityte ile yine birinci oldu.
 
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