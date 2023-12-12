Süper Ligde gol yağmuru

AKSA SÜPER LİG 12. HAFTA PANORAMASIAksa Süper Lig’de 12. Hafta pazartesi akşamı oynanan Y. Dumlupınar – Cihangir maçıyla tamamlanırken, bu maçtan galip ayrılan Cihangir liderliğini sürdürdü. Ligde liderlik yarışında olan takımların kıyasıya mücadelesi yanında alt sıralarda da düşme potasından uzaklaşma heyecanı da nefes kesiyor.Cihangir’in 3 – 0’lık galibiyetine karşın takipçisi Mağusa Türk Gücü de konuk olduğu Mesarya’yı tarihi bir farkla mağlup ederek ligde adeta gol şov yapmaya devam ediyor. Üst sıralar için mücadele eden Göçmenköy, Lefkoşa derbisinde Yenicami’yi farklı yenerek 4. sıradaki yerini korudu. Girne derbisinde Doğan T. Birliği ise Türk Ocağı’nı farklı mağlup ederek 5. sıraya yükseldi.Alt sıraları ilgilendiren haftanın zorlu maçında Gençler Birliği konuk olduğu K.Kaymaklı’yı farklı mağlup ederek nefes alırken, Kaymaklı takımı zor günler geçirmeye devam etti. Haftanın sürpriz sonuçlarından birini ise Çetinkaya karşısında A. Yeşilova’nın aldığı galibiyet oldu.Aksa Süper Ligin 12. Haftasında oynanan 8 maçın 5 tanesini deplasman takımları, 3 tanesini ise ev sahipleri kazanırken, bu hafta beraberlik çıkmadı.Kale ağlarının tam 40 kez havalandığı bu haftada maç başına 5 gol ortalamasına ulaşılarak şu ana kadarki sezonun en gollü haftası oldu. Haftanın en gollü ve en farklı galibiyetini esarya karşısında MTG takımı 9 – 0’lık skorla aldı.Gol krallığı yarışında zirvede olan Cihangir’den Muhittin bu haftayı boş geçerek 16 golde kalırken, MTG’denDinopeter attığı 2 golle gol sayısını 12 yaparken, yine MTG’denDoukara hat-trick yaparak 11 gole ulaştı. Haftayı Gençler Birliği’nin genç golcüsü hat-trick yaparak tamamlarken, Karşıyaka’dan Diatta, Gençlik Gücü’nden Peter Ebi, K.Kaymaklı’danRifat ve Cihangir’den Yankı haftayı 2’şer golle kapattılar.Ligin 12. haftasında 8 maçta 34 sarı kart gösterilirken üç maçta ise 3 kırmızı kart çıktı.Aksa Süper Lig’de zirve mücadelesi veren Dumlupınar deplasmanında rakibini 3 – 0 mağlup eden Cihangir bu sezon Mağusa’da oynadığı ikinci zorlu maçı da kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir üç puanı hanesine yazdırarak haftanın takımı olmayı hak ettiZorlu Dumlupınar deplasmanında takımının kötü oynadığı dakikalarda attığı golle Cihangir’i öne geçiren Yankı ikinci devrenin başında da attığı ikinci golle galibiyetin mimarı olarak haftanın futbolcusu oldu.Geçtiğimiz hafta başında görevi bırakmasına karşın yönetimin bunu kabul etmemesi sonrasında Kaymaklı maçına takımını iyi hazırlayarak genç isimlere kadroda yer verip, takımını iyi koordine eden Abbas Osum haftanın teknik adamı olmayı da hak etti.Alt sıraları ilgilendiren önemli karşılaşmalardan biri olan K. Kaymaklı – Gençler Birliği maçında gerek gösterdiği kırmızı kartta haklılığı gerekse maç boyunca pozisyonlara yakınlığı ve yerinde düdükleriyle iyi bir maç yöneten Şakir Azizoğlu, haftanın hakemi olduHasan Tanrıkulu(P. Gençler Birliği), Kenan Oshan(Doğan T. B), Doukara(MTG) Rifat (K.Kaymaklı)Hasancan Celal(Cihangir), Bilal (Göçmenköy), Selçuk(Cihangir), Galip (G.Birliği), Memduh(Yeşilova), Mustafa Vardi(Karşıyaka), İbrahim (Göçmenköy), Farouk(Doğan T. B), Eray (Gençler Birliği) Diatta (Karşıyaka), Bülent (Gençler Birliği).Türk Ocağı – Doğan T. Birliği: 0 – 3Çetinkaya – A. Yeşilova: 2 – 3Mesarya – Mağusa T. Gücü: 0 – 9M. Karşıyaka – C. B. Gençlik Gücü: 4 – 3K.Kaymaklı – P. L. Gençler Birliği: 2 - 4Lefke – Yeniboğaziçi: 3 – 1Göçmenköy – Yenicami: 3 – 1Y. Dumlupınar – Cihangir: 0 – 3Yenicami –A. YeşilovaYeniboğaziçi – Türk OcağıP. L. Gençler Birliği – MesaryaM. Karşıyaka – ÇetinkayaMağusa T. G – GöçmenköyDoğan T. B – K.KaymaklıCihangir – LefkeC. B. Gençlik Gücü – Y. Dumlupınar