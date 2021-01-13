HP’den, Cimnastik Federasyonuna destek



Halkın Partisi (HP) milletvekilleri, KKTC Cimnastik Federasyonunu ziyaret ederek,Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonunun hayırlı olmasını dilediler.

HPlilerin, KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldikleri ziyaretle ilgili olarak Cimnastik Federasyonundan şu açıklama yapıldı:

“Halkın Partisi milletvekilleri,Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonumuza hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Her zaman çocuklarımızın yanlarında olduklarını belirtip çalışmalarımızda başarılar dilediler.

CimnastikFederasyonu olarak UBP – HP hükümeti döneminde cimnastik salonumuzun tadilatının yapılabilmesi için vermiş oldukları destekten ötürü cimnastik ailesi olarak kendilerine çok teşekkür ederiz.”

