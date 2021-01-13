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Esat Hoca anılacak

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Esat Hoca anılacak
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K-Pet Süper Lig ekibi Hamitköy’de Evren Mannaş başkanlığındaki yönetim kurulu, kulübün merhum Fahri Başkanı Esat Erdoğmuş (Esat Hoca) için anma töreni düzenleyecek.
HamitköyMasterler Derneği eski başkanı Mustafa Şeytan’ın organize ettiği anmatöreni, saat 13:00’te başlayacak. Esat Erdoğmuş’un, Hamitköy Mezarlığında bulunan kabri başında düzenlenecek anma törenine,Hamitköy kulüp başkanı Evren Mannaş, yöneticiler, Hamitköy teknik heyet ve futbolcuları, Hamitköylüler, HamitköyMasterler Derneği üyeleri, Esat Hoca’nın ailesi ve sevenleri katılacak.
Esat Hoca’nın yakın dostu KTFF başkanı Hasan Sertoğlu ile KTFF yönetim kurulu üyelerinin de anma törenine katılmaları bekleniyor.
 
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