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Hoca canlı yayınlarla spor yaptıracak

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Hoca canlı yayınlarla spor yaptıracak
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Ülkemizdeki başarılı spinning eğitmenlerinden olan Necmi Hoca, ikinci kez maruz kaldığımız kapanma sürecinde geçtiğimiz sefer olduğu gibi yine spordan uzak kalmamamız gerektiğine dikkat çekti.
Necmi Hoca bilindiği gibi ilk kapanma döneminde yaptığı canlı yayınlarla halkımızın spor yapmasını sağlamış ve büyük takdir toplamıştı.
Necmi Hoca yaptığı açıklamada kapanmadan dolayı yeniden canlı yayınlarda spor yaptırmaya başlayacağını, saatlerini güncelleyerek canlı yayın antrenmanları gerçekleştireceğini duyurdu.
 
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