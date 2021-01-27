Fundo’dan güzel haber geldi

Sporumuza özellikle de atletizme büyük katkılar yapan Batı bölgesinin efsane Beden Eğitimi öğretmeni Orhan Demircan (Fundo),geçirdiği ameliyatlardan sonra iyileşme süreci yaşıyor

Niyazi ERGÜLEN

Bir dönem sporumuza özellikle de atletizme büyük katkılar yapan Batı bölgesinin efsane Beden Eğitimi öğretmeni Orhan Demircan (Fundo), 3 ay önce rahatsızlanıp bir dizi ameliyat geçirmişti.

Rehabilite sürecini yaşayan ve evinde dinlenen Orhan Demircan, ŞhtTurgut Ortaokulu’nda Beden Eğitimi öğretmeni olarak görev yaptığı yıllarda atletizm ve voleybol branşlarında gerek Kıbrıs’ta gerekse de Türkiye’debirincilikler kazandı. Okul sporlarında birçok başarılara şampiyonluklara imza atan Güzelyurt’un efsane beden çğretmeni, kendisini ziyaret eden Halkın Sesi’ne duyarlılığından dolayı teşekkür ederken, sağlığının iyi olduğunu belirtti.



