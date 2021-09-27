Hedeflerinde Kuruluş Kupası vardı

Atıcılık ve Avcılık Federasyonlarının ortak çalışması çerçevesinde 1. Geleneksel Kuruluş Kupası,Sporting müsabakası ile başlarken,Halil Turay Vuruş Kralı olmayı başardı

KKTC Atıcılık ve KKTC Avcılık Federasyonlarının ortak çalışması çerçevesinde 1.Geleneksel Kuruluş Kupası, Atatürk Atıcılık Kompleksinde Sporting müsabakası ile başladı.

Kuruluş kutlamaları yılsonuna kadar çeşitli faaliyetlerle devam edecek. Kupa atışları plak hedef Sporting disiplininde düzenlendi. Müsabakada Atıcı ve Avcı klasmanlarında 6 kategoride toplam 20 plak hedefe atışlar yapılarak bireysel ve takım dereceleri belirlendi.

Kupa müsabaka atışları, FITASC’ın (Uluslararası Av Usulü Plak Atışları Federasyonu) teknik kuralları ve federasyonların müsabaka düzeninde gerçekleşmiştir.

Sportingmüsabakasının tüm klasmanları ve kategorilerinde yarışan avcı ve atıcılar arasından en yüksek puanı elde eden Vuruş Kralı belirlendi. 17 vuruş puanı ile Halil Turay isimli genç atıcı Vuruş Kralı olmayı başardı.

