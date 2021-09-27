Cimnastikte antrenör kursu tamamlandı

KKTC Cimnastik Federasyonunun, 1. Kademe Artistik Cimnastik Yardımcı Antrenörlük Kursunun tamamlanmasından hemen sonra başlattığı 2. Kademe Artistik Cimnastik Yardımcı Antrenörlük Kursu da tamamlandı.

Cimnastik Federasyonu tarihinde ilk kez düzenlenen 2. Kademe Artistik Cimnastik Antrenörlük Kursu uygulamalı eğitimleri, Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonunda yapıldı. 2. Kademe Artistik Cimnastik antrenörlük kursu için Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu Dünyaca ünlü FİG onaylı antrenör olan Ayman Jasser ile anlaşırken, eğitimler Ayman Jasser tarafından verildi.

2. Kademe Artistik Cimnastik Yardımcı Antrenörlük Kursu ödül töreni, ilerleyen günlerde gerçekleştirilecek.

