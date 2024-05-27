CMC’de Creditwest Bank Best of Seven (BOS) Ligi Haziran Medal Golf Turnuvası Şampiyonu Janey Maria Murray oldu

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 26 Mayıs Pazar gün, Kulüp Ana Sponsoru Creditwest Bank Sponsorluğunda gerçekleşen aylık kulüp yarışması Mayıs Medal Golf Turnuvası Şampiyonu Net 65 ile Janey Maria Murray oldu. John Eldridge, Net 67 ile ikinciliği elde ederken, Bob Hodge ise 68 Net ile turnuvanın üçüncüsü oldu. Sezon sonu oynanacak olan ve sezonun en önemli turnuvalarından biri olarak kabul edilen 2 günlük Masters Turnuvasına katılacak olan 12 oyuncunun belirlendiği ve sezon içindeki bu formattaki 12 turnuvanın en iyi 7 skorunun alınacağı Best of Seven Serisi turnuvalar Stroke Play formatında, Course Handicapın % 95’i baz alınarak 18 çukur olarak oynanıyor.

Turnuva sonrası kazananların kupa ve ödülleri CMC Golf Kulübü yetkilileri tarafından takdim edildi.

CMC’de 2 Haziran Pazar gün Summer Stableford Golf Turnuvası gerçekleşecek.

