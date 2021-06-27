Havuzun birincisi Bluefin

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu tarafından 26 – 27 Haziran tarihlerinde düzenlenen Küçükler ve Yıldızlar Bireysel Yüzme Şampiyonasını tamamlandı.
Küçükler ve Yıldızlar Bireysel Yüzme Şampiyonasına 8 kulüp ve ferdi yüzücüler katıldı. Yüzlerce yüzücünün yarıştığı Atatürk Yüzme Havuzundaki yarışlarda birincilik açık ara ile Bluefin Yüzme Kulübünün oldu.
BluefinYüzme Kulübü 17’si altın, 68 madalya ile birinci, Yakın Doğu Üniversitesi 5’i altın 30 madalya ile ikinci, FastFrog Spor Kulübü ise 2’si altın 19 madalya ile üçüncü oldu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.