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Havuzun birincisi Bluefin

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Küçükler ve Yıldızlar Bireysel Yüzme Şampiyonasında Bluefin Yüzme Kulübü 17’si altın, 68 madalya ile birinci oldu

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Havuzun birincisi Bluefin
Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu tarafından 26 – 27 Haziran tarihlerinde düzenlenen Küçükler ve Yıldızlar Bireysel Yüzme Şampiyonasını tamamlandı.
Küçükler ve Yıldızlar Bireysel Yüzme Şampiyonasına 8 kulüp ve ferdi yüzücüler katıldı. Yüzlerce yüzücünün yarıştığı Atatürk Yüzme Havuzundaki yarışlarda birincilik açık ara ile Bluefin Yüzme Kulübünün oldu.
BluefinYüzme Kulübü 17’si altın, 68 madalya ile birinci, Yakın Doğu Üniversitesi 5’i altın 30 madalya ile ikinci,  FastFrog Spor Kulübü ise 2’si altın 19 madalya ile üçüncü oldu.
 
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