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Arslan güven tazeleyecek

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Ahmet Arslan, “İşlerimizi tam bitirmek anlamında üyelerimizden aldığımız geri bildirimler karşısında yönetici arkadaşlar ile değerlendirme yaparak bir dönem daha devam etme kararımız oluşmuştur.” açıklamasını yaptı

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Arslan güven tazeleyecek
Türk Ocağı başkanı Ahmet Arslan, yaptığı basın açıklaması ile yarın akşamı kulüp binasında yapılacak olağan genel kurulda yeniden başkan adayı olacağını açıkladı.
Türk Ocağı başkanı Ahmet Arslan’ın açıklaması şöyle:
“Türk Ocağı S.K başkanlığına 10 Temmuz 2019 tarihinde 2 yıl için oy birliğiyle getirilmiştim. Geçen süre içerisinde sporsal başarı olarak U17 şampiyonluğu yaşamış ve Süper Lig’de ise lig 4. olarak spor kamuoyu önüne gençlerine güvenip yola çıkan ve başarılı olan bir takım kimliğine bürünerek enerjik bir takım ile göz önünde olmuştuk.
Geçen yıl ise, pandemi sebebiyle oynanmayan bir sezon yaşamak zorunda kalarak futbol sevgimizi içimize gömmek zorunda kaldık. Pandemiye bağlı olarak dünyada bir ekonomik kriz olmuş ve ülkemizi de etkisi altına almış olması sebebiyle, bu boş geçen sezonu avantaj bilerek kurumsal anlamda bir ilerleme göstermek durumunda kaldığımız gerçeğiyle yüz yüze geldik. Kulübümüz var kaynaklarını ekonomiye çevirmek için mevcut kulüp binamızı mevkii açısından kiraya vermek ve gerideki binamıza taşınmak konusunda yaptığımız hareketlerin kulüp geliri açısından oldukça önemi vardı.
Kulüp binası 2. katında bulunan karkas inşaatı 4 adet daireye çevirip gelir kaynaklarına eklemek için gün saymaktayız. Ayrıca; 2 adet dükkanı yenileyerek halkımıza kira karşılığı iş yeri olarak sunduk. Tüm bunları toplamında gelir kaynaklarımızı yaklaşık 10 katına çıkarmış olmamızdan ve yaptığımız bu kurumsal değişim neticesinde kulüp camiasından aldığımız destek bizleri onurlandırmıştır. İşlerimizi tam bitirmek anlamında üyelerimizden aldığımız geri bildirimler karşısında yönetici arkadaşlar ile değerlendirme yaparak bir dönem daha devam etme kararımız oluşmuştur.
29 Haziran 2021, Salı akşamı kulüp binamızda yapılacak olan olağan genel kurulda yeniden başkan adayı olacağımı kamu bilgisine sunarım. Genel kurulumuza tüm üye ve basınımız davet ediyorum.”
 
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