Hava sporları şehitleri unutulmadı

Necati KÜLAHLILAR
Hava Sporları Federasyonunun 2 şehidi Serkan Özcezarlı ile Hakan Çetinkaya, 15 Mayıs Hava Şehitleri Gününde unutulmadılar.
29 Ekim 2019’da deneme uçuşu sırasında Geçitkale’de uçakları düşerek yaşamını yitiren Hava Sporları Federasyonu eğitmen pilotu Serkan Özcezarlı ile Hakan Çetinkayaiçin paylaşımda bulunan Serkan Özcezarlı’nın eşi Aysan Özcezarlı,“Gökyüzünün Yıldızları
Unutulmayacaksınız.” ifadelerini kullanıldı.
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