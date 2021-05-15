Tilki’nin gözdesi dağcılık sporu

Futbolumuza damga vurmuş olan eski hakemlerden ve eski hakem eğitmeni Savaş Tilki spordan kopmuyor.

Hakem eğitmenliği görevini bırakmasına rağmen yürüyüş ve koşu antrenmanlarını aksatmayan Savaş Tilki, son zamanlarda dağcılık sporuna da gönül verdi. Savaş Tilki ülkenin birçok yerine tırmanış gerçekleştirerek hem spor yapıyor hem de yeni güzellikler görüyor.

