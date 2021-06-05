Hamitköy’den zengin dayanışma piyangosu

K-PET Süper Lig ekiplerinden Hamitköy’de Evren Mannaş başkanlığındaki yönetim kurulu, dayanışma piyangosu düzenledi.
Zengin hediyelerin kazanılacağı Hamitköy Dayanışma Piyangosu, Hamitköy Spor Kulübüne yapılacak 25 TLlik yardım karşılığında verilecek. Hamitköy taraftar ve sempatizanlarının yoğun ilgi göstermeye başladıkları HamitköyDayanışma Piyangosunda talihliler, 20 Temmuz 2021 tarihinde noter huzurunda yapılacak çekilişle belirlenecek.
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