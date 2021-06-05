Green Pedal’da, 3 Haziran coşkusu

Green PedalCycling Kulübü,3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısı ile etkinlikler ve sürüş düzenledi.

“3 Haziran Dünya Bisiklet Günü, ancak pedal çevrilerek kutlanabilirdi.” sloganıyla kalabalık bir grubun katılımıyla gezi düzenleyen Green PedalCycling Kulübünün,Kentsel Dönüşüm Komitesi de çalışmalarına aynı gün başladı.

Green Pedal Kentsel Dönüşüm Komitesi, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde faaliyetlerine başlarken,bazı belediye başkanları ile görüştü. Görüşmelerde Green PedalCycling Kulübü yetkilileri, kendilerini tanıtma şansı elde ederken, kısa ve uzun vadeli hedeflerini de belediye başkanları ile paylaştı.

