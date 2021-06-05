banner583
Geçitkale çöplüğü perişan ediyor
Geçitkale çöplüğü perişan ediyor
31 0
Motodrag yarışı keyif verdi
Motodrag yarışı keyif verdi
20 0
 
Alkollü sürücü aracıyla bardan içeri giriyordu
Alkollü sürücü aracıyla bardan içeri giriyordu
929 0
Bu gıdalar düşündüğünüzden çok şeker içeriyor
Bu gıdalar düşündüğünüzden çok şeker içeriyor
61 0
Bayanlarda UKÜ – Levent finali
Bayanlarda UKÜ – Levent finali
20 0
Hiçbir mağazada böyle bir rezalet olamaz
Hiçbir mağazada böyle bir rezalet olamaz
2.3B 0
Hentbol heyecanı sürüyor
Hentbol heyecanı sürüyor
50 0
banner661
banner570

Green Pedal’da, 3 Haziran coşkusu

banner476

banner666
Green Pedal’da, 3 Haziran coşkusu
Green PedalCycling Kulübü,3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısı ile etkinlikler ve sürüş düzenledi.
“3 Haziran Dünya Bisiklet Günü, ancak pedal çevrilerek kutlanabilirdi.” sloganıyla kalabalık bir grubun katılımıyla gezi düzenleyen Green PedalCycling Kulübünün,Kentsel Dönüşüm Komitesi de çalışmalarına aynı gün başladı.
Green Pedal Kentsel Dönüşüm Komitesi, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde faaliyetlerine başlarken,bazı belediye başkanları ile görüştü. Görüşmelerde Green PedalCycling Kulübü yetkilileri, kendilerini tanıtma şansı elde ederken, kısa ve uzun vadeli hedeflerini de belediye başkanları ile paylaştı.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.