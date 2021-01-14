Hamitköy, Esat Hoca’yı andı

Hamitköy’de Evren Mannaş başkanlığındaki yönetim kurulu, kulübün merhum Fahri Başkanı Esat Erdoğmuş (Esat Hoca) için kabri başında anma töreni düzenledi

K-Pet Süper Lig ekibi Hamitköy’de Evren Mannaş başkanlığındaki yönetim kurulu, kulübün merhum Fahri Başkanı Esat Erdoğmuş (Esat Hoca) için anma töreni düzenledi.

HamitköyMasterler Derneği eş başkanı Mustafa Şeytan’ın organize ettiği anmatöreni, saat 13:00’te başladı. Esat Erdoğmuş’un, Hamitköy Mezarlığında bulunan kabri başında düzenlenen anma törenine,Hamitköy kulüp başkanı Evren Mannaş, yöneticiler, Hamitköy teknik direktörü Ahmet Sakallı,Hamitköy kulübü eski başkanları Emir Miş ve Ahmet Özturan, HamitköyMasterler Derneği eş başkanı Mustafa Şeytan ve antrenörü İlker Sakallı, Esat Hoca’nın ailesi,Hamitköylüler ve sevenleri katıldı.

Esat Hoca’ya yönelik yapılan konuşmalardan sonra din görevlisinin okuduğu dualar ile sona eren törene, Esat Hoca’nın yakın dostu Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu da her yıl olduğu gibi yine katıldı.

