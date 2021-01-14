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Cimnastik Federasyonu yönetimi, Tekçam'ı ziyaret etti

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Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu üyeleri, TC Lefkoşa Büyükelçiliği'nde Spor Koordinatörü olarak görevlendirilen Mithat Tekçam'ı ziyaret ederken, ziyarette gündeme gelen Yeni Erenköy'deki cimnastik salonu konusunda Tekçam, gereken desteği verilmesi için salon ile ilgili ihtiyaç listesine göre dosya hazırlanıp, yol haritası çıkarılması gerektiğini söyledi

Cimnastik Federasyonu yönetimi, Tekçam'ı ziyaret etti
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KKTC Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu üyeleri, TC Lefkoşa Büyükelçiliği'nde Spor Koordinatörü olarak görevlendirilen Mithat Tekçam'ı ziyaret etti.
Göreve yeni başlayan Tekçam'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Cimnastik Federasyonu Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, Tekçam'a görevinde başarılar diledi, çiçek takdim etti. Sapsızoğlu: "Göreve geldiğimizden beri hiç boş durmuyoruz"
Ziyarette konuşan Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu, bugüne kadar yapılan çalışmalar konusunda Tekçam’abilgi vererek, cimnastik sporuna gönül veren öğrenci sayısının 2500'lere ulaştığını vurguladı.
Cimnastiğe yapılan yatırımlar konusunda da bilgi veren Sapsızoğlu, cimnastik sporunun gelişme sürecinin önemine değindi. "Göreve geldiğimizden beri hiç boş durmuyoruz." diyen Sapsızoğlu, ülke sporcularının 2022-2023 sezonunda gerçekleşecek olan Türkiye şampiyonasında kürsüye çıkma ve sonrasında uluslararası müsabakalarda boy göstererek ambargoların delinmesini hedeflemekte olduğunu aktardı.
Sapsızoğlu, en son olarak YeniErenköy'de hayata geçirilecek olan yeni salon binasıyla ilgili bilgi verdi. Bölgedeki kulüplerimizde 150’ye yakın çocuğa cimnastik eğitimi verilmektedir. Yeni salonu bölgedeki çocuklarımıza kazandırarak dahada fazla çocuğumuza dokunmak istediklerini aktaran Sapsızoğlu, alt yapı ve malzemelere ihtiyaç olduğunu aktardı.
Tekçam'dan "ülke sporunda stratejik plan" vurgusu
Spor Koordinatörü MihtatTekçam ise çalışmalar konusunda Federasyon heyetini tebrik etti, başarılar diledi.
KKTC Cimnastik Federasyonu ile TC Cimnastik Federasyonu ile olan ilişkileri de gördüklerini aktaran Tekçam, bundan memnuniyet duyduklarını aktardı. YeniErenköy'deki salon konusunda da gereken desteği verilmesi noktasına değinen Tekçam, salon ile ilgili ihtiyaç listesine göre dosya hazırlanıp, yol haritası çıkarılması gerektiğini söyledi.
"Her federasyonun her kulübün bir takım talepleri var" diyen Tekçam, ülke sporunda stratejik plan eksikliği olduğunu belirtti. Tekçam, plan yapılmadığı zaman sıkıntı olduğunu, plana göre ihtiyaçları görmek, buna binaen birşeyler yapmak gerektiğine vurgu yaptı, "Planlama açısından önümüzde bilgi birikimi olması gerekir" dedi.
 
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