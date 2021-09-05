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Hamitköy dayanışma gecesi, coşkulu geçti

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Hamitköy Spor Kulübü dayanışma gecesi düzenlerken, kalabalık davetli topluluğunun katıldığı coşkulu gecenin özel ödülü, Nicosia Group Göçmenköy kulüp başkanı Ersan Karataş’a hediye edildi

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Hamitköy dayanışma gecesi, coşkulu geçti
AKSA Süper Lig ekiplerinden Hamitköy Spor Kulübünde, Evren Mannaş başkanlığındaki yönetim kurulu, kulübe gelir getirme adına dayanışma gecesi düzenledi.
Hamitköy Spor Kulübü lokalinin dağ ve Lefkoşa manzaralı serin ortamında düzenlenen gecenin sunuculuğunu Hüseyin Kıral yaptı. Mustafa ve Derviş Alkapon kardeşlerin müzikleri ile davetlileri coşturduğu geceye Başbakan Ersan Saner, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu, KTFF 1. Başkan vekili Oktay Çocuk, UBP Milletvekilleri Faiz Sucuoğlu, Hasan Taçoy, Kulüpler Birliği başkanı Aytaç Karavezirler,kulüp başkanları ve kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.

Neşeli anların yaşandığı dayanışma gecesinde başkan Evren Mannaş açılış konuşması yaparken, kulübe gelir sağlama adına yapılan açık artırmada 91,000 TL bağış toplandı. Gecenin özel ödülü olan Hamitköy futbolcularının imzaladığı futbol topu ise Nicosia Group Göçmenköy kulüp başkanı Ersan Karataş’a hediye edildi. Ödülü, Hamitköy kulüp başkanı Evren Mannaş takdim etti.
 
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