banner583
Hamitköy dayanışma gecesi, coşkulu geçti
Hamitköy dayanışma gecesi, coşkulu geçti
18 0
Netflix’te İzleyebileceğiniz En İyi 36 Film ve Dizi
Netflix’te İzleyebileceğiniz En İyi 36 Film ve Dizi
88 0
 
Dacia Jogger yüzünü gösterdi
Dacia Jogger yüzünü gösterdi
23 0
Okul alışverişi el yakıyor
Okul alışverişi el yakıyor
38 0
Bafra'da yangın ucuz atlatıldı
Bafra'da yangın ucuz atlatıldı
27 0
Girne’de kaldırımların sahibi araçlar
Girne’de kaldırımların sahibi araçlar
70 0
Tartışmalı tabela kaldırılıyor
Tartışmalı tabela kaldırılıyor
67 0
banner661

“Bir Zamanlar Kıbrıs” dizi oyuncuları ve ekibi KKTC'ye gldi

banner476

banner666
“Bir Zamanlar Kıbrıs” dizi oyuncuları ve ekibi KKTC'ye gldi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) sponsorluğunda, çekimleri KKTC’nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizi oyuncuları ve ekibi, ikinci  sezon çekimlerini gerçekleştirmek için KKTC’ye geldi.

GAÜ’den yapılan açıklamada, Ercan Havalimanı’nda açıklama yapan “Bereli” karakterine hayat veren Serkan Çayoğlu, “O yıllarda yaşanan acı olayların çekilmesi gereken yer KKTC’den başka bir yer değildir, o nedenle 2. sezon çekimleri için geri döndük.” dedi.

Çayoğlu, “Hikayeler gerçek olduğu için, gerçek duygular ve sorumluluk hissiyatı çok baskın oluyor. O dönemi gerçekte yaşayan insanlar ara ara setimizde bulunuyor ve onlarla tanışmak duygularımızı çok daha başka boyutlara taşıyor. Bizler sorumluluğumuzun farkındayız elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz, gerisi seyircinin takdiridir” şeklinde konuştu.

İlk sezonu TRT1 ekranlarında yayınlanan 1963-1974 yılları arasındaki Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı sıkıntıların ekrana getirildiği “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisinin ikinci sezonu için geri sayım başladı.

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.