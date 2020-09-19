Halı saha için ilk soruşturma

Polis yaptığı halı saha denetimlerinde yasal emirlerine riayetsizlik nedeniyle Girne’de işletmeciliğini yaptığı halı sahayı açık tutan K.H.(E-60)hakkında yasal işlem başlattı

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi sporla ilgili olan son kararlarında salon ve açık alan takım antrenman ve müsabakaları ile bireysel müsabakalar 1 Ekim 2020 tarihine kadar ertelenmiş ancak halı sahalara yasak getirilmemişti.

Özellikle sosyal medya ve basında bu konuda zaman zaman yapılan eleştiriler sonrasında halı sahalara da yasak geldi. Emniyet güçleri geçtiğimiz akşam halı sahaları tek tek gezerek, sahaları hizmete kapattı. Polis yaptığı denetimlerde Girne’de bir şahıs hakkında soruşturma başlattı. Konuyla ilgili yapılan polis açıklamasında yasal emirlerine riayetsizlik başlığı hakkında şu ifadeler kullanıldı:

“18.09.2020 tarihinde saat 19:00 sıralarında Girne’de Covid 19 Önlemleri Kapsamında İşyerlerine yapılan denetimler sırasında K.H.(E-60)’nin işletmeciliğini yaptığı spor kompleksinin halı saha kısmını açık tutup faaliyetlerine devam ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup soruşturma devam etmektedir.”

