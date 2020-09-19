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Özgürgün, İstanbul’da birinci

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Özgürgün, İstanbul’da birinci
Yaşamını İstanbul’da sürdüren Ulusal Birlik Partisi milletvekili ve eski başbakan Hüseyin Özgürgün, burada da sporla uğraşmaya devam ediyor.
Eski atlet olan Hüseyin Özgürgün, koşu antrenmanlarını sürdürdüğü İstanbul’da yarışmalara da katılıyor. İstanbul’da düzenlenen Türkiye Masterler Şampiyonasında yarışan Hüseyin Özgürgün, 4x100 metrede ve 100 metrede birincilik elde ederek başarılı bir yarışma çıkardı. Hüseyin Özgürgün’ü yarıştan sonra ilk kutlayan kişi ise eşi İnci Pars Özgürgün oldu.
 
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