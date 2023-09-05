Hakemlerden, Büyükelçi Feyzioğlu’na makamında ziyaret

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneğinden (KTFHGD) Hakan Muhtaroğlu başkanlığındaki bir heyet Türkiye Cumhuriyeti elçiliğini ziyaret etti.
Dernek ziyarette Büyükelçi Metin Feyzioğlu’yla bir araya gelerek karşılıkla görüş alışverişinde bulundu. Ziyarette başkan Muhtaroğlu tarafından Büyükelçi Fayzioğlu’na hakem forması hediye edildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.