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Hakemlerden, Büyükelçi Feyzioğlu’na makamında ziyaret

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Hakemlerden, Büyükelçi Feyzioğlu’na makamında ziyaret
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Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneğinden (KTFHGD) Hakan Muhtaroğlu başkanlığındaki bir heyet Türkiye Cumhuriyeti elçiliğini ziyaret etti.
Dernek ziyarette Büyükelçi Metin Feyzioğlu’yla bir araya gelerek karşılıkla görüş alışverişinde bulundu. Ziyarette başkan Muhtaroğlu tarafından Büyükelçi Fayzioğlu’na hakem forması hediye edildi.
 
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