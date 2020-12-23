HAAK genel kurulu gerçekleştirildi

Hamitköy Avcılık Atıcılık Kulübü genel kurulu gerçekleştirilirken, Sami Değirmencioğlu yeniden başkanlığa seçildi

Hamitköy Avcılık Atıcılık Kulübü (HAAK) HamitköyRüzgar Atlı Spor Kulübünde genel kurul toplantısı gerçekleştirdi.

Sami Değirmencioğlu başkanlığındaki Hamitköy Avcılık Atıcılık Kulübü yönetimi, tüm genel kurulu COVID-19 nedeni ile sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak yaptı.

Salih Çocuk’un divan başkanlığını yaptığı genel kurulda faaliyet ve mali raporlar oy birliği ile aklandı. Başkan seçimli gündemi olan genel kurulda mevcut başkan Sami Değirmencioğlu tek başkan adayı oldu. Sami Değirmencioğlu üyelerin onayı ile yeniden Hamitköy Avcılık Atıcılık Kulübü başkanlığına seçildi.

Genel kurulda Hamitköy Avcılık Atıcılık Kulübünün yeni yönetim kurulu da belirlendi.Hamitköy Avcılık Atıcılık Kulübünün yeni yönetim kurulunda “Sami Değirmencioğlu, Halit Baykent, Salih Çocuk, Kemal Volkan, İlkanBuba, Kazım Sakallı, İzzet Kararlı, Caner Moda, Kamil Karahüseyin, Kaan Tözer, Eren Hacımusaoğlu, Hüseyin Değirmencioğlu, Erkan Nurioğluları, Şenol Duyal, Ali Kasap, Mustafa Özmüezzin, Mustafa Hovarda” görev yapacak.

