Kenan, saygıyı hak ediyor

Gaziantep FK’ndeki başarılı performansı ile alkışlanan Kenan Özer’ibinlerce takipçisi bulunan TFF Alt Ligler sayfası gündemine alırken, “Saygıyı hak ediyor.Bitti denilen Kenan Özer adeta Anka kuşu gibi küllerinden doğdu. Başarısı azmin zaferidir.” ifadelerini kullandı

Gaziantep Futbol Kulübündeki başarılı performansı ile dikkat çeken ve alkışlanan Kıbrıslı Türk futbolcu Kenan Özer için binlerce takipçisi bulunan TFF Alt Ligler sayfası gündemine alırken, “Saygıyı hakediyor.” ifadesini kullandı.

Özellikle Beşiktaş ve Fenerbahçe’ye attığı gollerle dikkat çeken Vadilili Kenan Özer için TFF Alt Ligler sayfasında yayınlanan haber şöyle:

“33 yaşındaki Kenan Özer Kıbrıs doğumludur. 16 yaşında Osmaniyespor'a, 1 sene sonra Beşiktaş transfer oluyor.

Daha sonra Süper Lig ve TFF 1. Lig'de (Karşıyaka, Kayseri Erciyesspor, Rizespor, İstanbulspor, Boluspor, Antalyaspor, Akhisarspor, Adana Demirspor ve Konyaspor) bir çok takımın formasını giyen deneyimli futbolcu 2016 yılında ağır bir sakatlık geçirmişti. Sakatlıktan önce kariyeri düşüşte olan ve sakatlıktan sonra futbol hayatı bitti denilen Kenan Özer adeta Anka kuşu gibi küllerinden doğdu.

2016 yılında tedavi süreci için Kıbrıs'a gitti ve sakatlığı geçtikten sonra geçiş dönemi olarak Kıbrıs Ligi takımlarından Dumlupınar ile anlaşma sağladı. Dumlupınar'da yarım sezon kendisini hazırladıktan sonra, 2016-2017 sezonu devre arasında 2. Lig Kırmızı grupta mücadele eden Ankaragücü'ne transfer olmuştu. Ankaragücü formasıyla grupta 14 maçta forma giydi ve attığı 6 golle Ankaragücü'nün TFF 1.Lig'e yükselmesinde pay sahibi olmuştu.

2017-2018 sezonunda Ankaragücü formasıyla TFF 1. Lig'de 4 gol ve 5 asist yapmıştı ve Ankaragücü'nün Süper Lige yükselmesinde pay sahibi olmuştu.

Ankaragücü formasıyla Süper Lig'de yarım sezon oynadı ve daha sonra TFF 1. Lig ekiplerinden Gaziantep FK’ne transfer olmuştu. Gaziantep FK'nde TFF 1. Lig play-off şampiyonluğu yaşadı. 1.5 sezondur Süper Lig'de Gaziantep FK forması giyen Kenan Özer başarılı bir performans ortaya koyuyor.

Kenan saygıyı şu sebeblehak ediyor;

Kariyeri düşüşe geçmiş ve üstüne ağır bir sakatlık geçirmiş ve futbol hayatı bitecek denirken 29 yaşında hırs yapmış, çabalamış ve en üst seviyeye tekrardan tırnaklarıyla kazıya kazıya geldi. Azmin zaferi.”

