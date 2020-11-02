Güreşseverler Derneği, Denizgezen’i ödüllendirilecek

Rifat Şener Güreş Üstün Hizmet Ödülü’nün 15.sini, güreş sporuna yıllardır güreşçi, hakem ve antrenör olarak hizmet veren Mustafa Denizgezen’e verilecek

Güreşseverler Derneği, Rifat Şener Güreş Üstün Hizmet Ödülü’nün 15.sini Mustafa Denizgezen’e vermeyi kararlaştırdı.

Güreşseverler Derneği Başkanı Dr.Erhun Tekakpınar, yönetim kurulunun, güreş sporuna yıllardır güreşçi, hakem ve antrenör olarak hizmet veren Mustafa Denizgezen’i ödüllendirmeyi uygun gördüğünü bildirdi. Ödül töreninin tarihi daha sonra belirlenecek.

1957 yılında doğan ve 12 yaşından itibaren güreşmeye başlayarak birçok madalya kazanan Mustafa Denizgezen, 1977 yılında Bursa’da Avrupa Güreş Şampiyonası’na katılmış, birçok uluslararası turnuvalarda mindere çıkmıştı. Güreşi bıraktıktan sonra bu spora hakem ve antrenör olarak hizmet veren Mustafa Denizgezen, Güreşseverler Derneği’nde de başkan olarak görev yapmıştı.

RİFAT ŞENER GÜREŞ ÜSTÜN HİZMET ÖDÜLÜ ALANLAR

1) 12 Haziran 2006: Raif Kaya

2) 13 Nisan 2007: Mehmet Refikoğlu

3) 18 Eylül 2008: Fikri Kanlıçay

4) 7 Ekim 2009: Cemal Kanatlı

5) 20 Eylül 2010: Hülagü Aytaçoğlu

6) 28 Eylül 2011: Abbas Pehlivan

7) 18 Eylül 2012: Hüseyin Camoğlu

8) 18 Eylül 2013: Nafiz Çeliker

9) 18 Eylül 2014: Harper Kutluhan

10) 18 Eylül 2015: Kemal Barbet

11) 22 Eylül 2016: Ümit Alkan

12) 12 Eylül 2017: Babür Özar.

13) 6 Kasım 2018: Mustafa Özyıldız

14) 18 Eylül 2019: Ahmet Şener

