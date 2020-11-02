Cumhuriyet coşkusu ralliyle yaşanacak

Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü’nün organize ettiği 2020 Kuzey Kıbrıs Sprint Ralli Şampiyonası’nın final yarışı 14 Kasım’da “Cumhuriyet Sprint Rallisi” adıyla yapılıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıldönümü kapsamında, Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü’nün organize ettiği Ralli Sprint Şampiyonası’nın final yarışı “Cumhuriyet Sprint Rallisi” 14 Kasım Cumartesi günü yapılacak.

Hamitköy ve Dikmen bölgesinde hazırlanan 7,5 kilometrelik etapta yapılacak yarışın kayıtlarının açıldığı duyurulurken, son kayıt tarihinin 9 Kasım Pazartesi saat 18.00 olarak belirlendiği açıklandı. Dikmen bölgesinde hazırlanan etabın start noktası, Dikmen eski anayolu çöplük önünde olacak. Finişi ise Lefkoşa Cezaevi arkasında bulunan gölet bölgesinde olacak. Yarış sırasında servis alanı, Lefkoşa Kızılbaş Klisesi olarak bilinen Gençlik Merkezi Birliği'nin park alanı olacak.

Şampiyon kim olacak?

Şampiyonaya 1 kat sayı üzerinden puan verecek olan Cumhuriyet Sprint Rallisi öncesinde 3 ekip şampiyonluk mücadelesi verecek. 2020 Kuzey Kıbrıs Sprint Ralli Şampiyonluğu’na en yakın ekip Fikri Macila - Doğa Koyuncu ikilisi. 60 puan ile şampiyonada lider durumda bulunan ikiliyi 43 puanla Rauf Denktaş - Mehmet Mişon ikilisi takip ediyor. Murat Aşık - Vural Vurur ikilisi ise 33 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Sınıf şampiyonluğu mücadeleleri de kıran kırana geçecek

Kuzey Kıbrıs Sprint Ralli Şampiyonası için de sıkı bir mücadele yaşanacak. Sınıf 1’de 16 puan ile Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ikilisi lider durumda. Onları 13 puanla Sadık Bilgimer – Mustafa Kandır ikilisi ve 8 puanla Selen Bilgimer – Ahmet Buzlukcuoğlu ikilisi takip ediyor. Sınıf 2’de 28 puanla Fikri Macila – Doğa Koyuncu ikilisi lider. 19 puanla Rauf Denktaş – Mehmet Mişon ikilisi ikinci ve 12 puanla Mehmet Kamiloğlu – Ahmet Özerdem ikilisi üçüncü sırada yer alıyor. Sınıf N’de 18 puanla Murat Aşık – Vural Vurur ikilisi liderligini sürdürürken en yakın takipçileri Mehmet Karaoğlan – Mehmet Coşar ikilisinin 10 puanı var. Üçüncü Barış Kalfaoğlu – Harun Çakır ikilisinin ise 6 puanı bulunuyor. Sınıf T2’de Ozan Birsen – Salih Kanatlı ikilisi 2 yarışta 18 puan toplayarak şampiyonluklarını ilan ederken, Ahmet Esendağlı ve Serkan Bolkaner son yarısta ikincilik ve üçüncülük icin mücadele verecekler. Sınıf T3’de Serhat Karaoğlan - Şeref Karaoğlan ikilisi şampiyonluğa yakın. Diğer yarışlarda olduğu gibi bu yarışta da Sınıf H, Sınıf 4 ve Sınıf 3 için kayıtlar açık olacak. Bu sınıflar için Özhan Karaduman gibi diğer iddialı isimlerinde yarışa kayıt yapması bekleniyor.



