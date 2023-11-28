banner913
banner932
Futbol dünyasında hakemlere yavaş yavaş elveda deniyor
Futbol dünyasında hakemlere yavaş yavaş elveda deniyor
29 0
Bağımsızlık Yolu: “Her bölgeye sığınma evi”
Bağımsızlık Yolu: “Her bölgeye sığınma evi”
11 0
 
Vakıflar Bankası’nın yeni başkanı Özorun
Vakıflar Bankası’nın yeni başkanı Özorun
28 0
“Sosyal Sigortalar’da görev ihmali var”
“Sosyal Sigortalar’da görev ihmali var”
18 0
MTG, gol yağdırdı
MTG, gol yağdırdı
19 0
Binatlı fırsatı tepti
Binatlı fırsatı tepti
367 0
Meteoroloji uyardı.. Denizlerde şiddetli rüzgar bekleniyor
Meteoroloji uyardı.. Denizlerde şiddetli rüzgar bekleniyor
23 0
banner964
banner985

Green Pedallılar, GranFondo’da başarıya pedal çevirdi

banner989

banner974
Green Pedallılar, GranFondo’da başarıya pedal çevirdi
banner971
Green Pedal Bisiklet Kulübü, Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Kuzey Kıbrıs GranFondo Bisiklet Yarışı uzun parkurunda başarılı sonuçlar elde etti.
Green Pedal Bisiklet Kulübü bisikletçilerinin Kuzey Kıbrıs GranFondo Bisiklet Yarışında elde ettiği dereceler şöyle:
Master Kadın (40 – 44 Yaş)
1.Sevim Yıldız
Master Erkek (40 – 44 Yaş)
3. Mehmet Öngün
 Master Erkek (45 – 49 Yaş)
1. Salih Kopça
Master Erkek (50 – 54 Yaş)
3. DzmitryCharviakou
Genel Klasman:
 5. DzmitryCharviakou
6. Salih Kopça
7. Mehmet Öngün
8. Sevim Yıldız
 
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.