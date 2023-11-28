Green Pedallılar, GranFondo’da başarıya pedal çevirdi

Green Pedal Bisiklet Kulübü, Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Kuzey Kıbrıs GranFondo Bisiklet Yarışı uzun parkurunda başarılı sonuçlar elde etti.
Green Pedal Bisiklet Kulübü bisikletçilerinin Kuzey Kıbrıs GranFondo Bisiklet Yarışında elde ettiği dereceler şöyle:
Master Kadın (40 – 44 Yaş)
1.Sevim Yıldız
Master Erkek (40 – 44 Yaş)
3. Mehmet Öngün
Master Erkek (45 – 49 Yaş)
1. Salih Kopça
Master Erkek (50 – 54 Yaş)
3. DzmitryCharviakou
Genel Klasman:
5. DzmitryCharviakou
6. Salih Kopça
7. Mehmet Öngün
8. Sevim Yıldız
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