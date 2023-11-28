Değirmenlik ve Yılmazköy disiplinlik oldu

KTFF , Değirmenlik ve Yılmazköy takımlarını gerçekleşen saha olayları nedeniyle disiplin kuruluna sevk etme kararı aldı.

KTFF’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

19546 maç numarasıyla 26.11.2023 tarihinde Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda Miracle Değirmenlik SK ve M. Hacıali Yılmazköy SK arasında oynanan AKSA 1. Lig müsabakasında, M. Haciali Yılmazköy SK ve Miracle Değirmenlik SK tarafından gerçekleştirilen saha olayları nedeniyle KTFF Disiplin Talimatı’nın 52. Maddesi gereğince her iki takımın da Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar verilmiştir.

