Gönyeli sahasının ışıklandırılması için çalışmalar başladı

AKSA Birinci Lig'de zirve mücadelesi veren Gönyeli'de gece antrenmanlarında çekilen sıkıntının giderilmesi için sahanın ışıklandırılması noktasında Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu düğmeye bastı.
Çok yakın bir gelecekte ışıl ışıl olması beklenen Gönyeli Stadı'nın gece antrenmanlarına hazır olması ile birlikte kırmızı-beyazlı ekip ciddi bir dertten kurtulacak.
Yeni yıl öncesinde çalışmalara başlanırken, Gönyeli – Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.
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