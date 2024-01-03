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Gönyeli sahasının ışıklandırılması için çalışmalar başladı

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Gönyeli sahasının ışıklandırılması için çalışmalar başladı
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AKSA Birinci Lig'de zirve mücadelesi veren Gönyeli'de gece antrenmanlarında çekilen sıkıntının giderilmesi için sahanın ışıklandırılması noktasında Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu düğmeye bastı.
Çok yakın bir gelecekte ışıl ışıl olması beklenen Gönyeli Stadı'nın gece antrenmanlarına hazır olması ile birlikte kırmızı-beyazlı ekip ciddi bir dertten kurtulacak.
Yeni yıl öncesinde çalışmalara başlanırken, Gönyeli – Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.
 
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