Gönyeli, 4 futbolcuyla yolları ayırdı

Gönyeli yönetimi futbolcular Erol Emelce, Cevdet Alıcı, Okyanus Öndağ ve Ertuğrul Er ile yollarını ayırma kararı alırken, İbrahim Öksüzoğluları ise şok bir karar ile futbol hayatına ara verdi



Kulüp tarafından yapılan açıklamada yönetim kurulu kararına göre teknik heyet ile yapılan devre arası planlaması neticesinde Erol Emelce, Cevdet Alıcı, Okyanus Öndağ ve Ertuğrul Er ile yolların ayrılması kararlaştırıldı.

Gönyeli ligin ilk yarısını 23 puanla beşinci sırada tamamlamıştı.

İBRAHİM ÖKSÜZOĞLULARI ARA VERDİ

Öte yandan Gönyeli’nin başarılı futbolcusu İbrahim Öksüzoğluları ise şok bir karar ile futbol hayatına ara verdi. İş yoğunluğu nedeniyle futbola ara verdiğini açıklayan Öksüzoğluları’nın kararı şok etti.

Sezon başında yeniden Gönyeli kadrosuna katılan ve ilk 11’in değişmez isimleri arasında olan deneyimli sol bek ve kanat oyuncusu yönetim kuruluna ve teknik heyete aldığı kararı iletti. İbrahim Öksüzoğluları, 2.

AKSA Birinci Lig ekiplerinden Gönyeli Spor Kulübü’nde dört oyuncu ile yolların ayrılması kararlaştırıldı.Kulüp tarafından yapılan açıklamada yönetim kurulu kararına göre teknik heyet ile yapılan devre arası planlaması neticesinde Erol Emelce, Cevdet Alıcı, Okyanus Öndağ ve Ertuğrul Er ile yolların ayrılması kararlaştırıldı.Gönyeli ligin ilk yarısını 23 puanla beşinci sırada tamamlamıştı.İBRAHİM ÖKSÜZOĞLULARI ARA VERDİÖte yandan Gönyeli’nin başarılı futbolcusu İbrahim Öksüzoğluları ise şok bir karar ile futbol hayatına ara verdi. İş yoğunluğu nedeniyle futbola ara verdiğini açıklayan Öksüzoğluları’nın kararı şok etti.Sezon başında yeniden Gönyeli kadrosuna katılan ve ilk 11’in değişmez isimleri arasında olan deneyimli sol bek ve kanat oyuncusu yönetim kuruluna ve teknik heyete aldığı kararı iletti. İbrahim Öksüzoğluları, 2. devrede hiçbir takımda forma giymeyecek.