Golf Federasyonu Olağan Genel Kurulu gerçekleşti

Nilüfer Talay ve Zafer Taşkın’ın divan sekreterliklerini yaptıkları ve federasyona bağlı kulüp temsilcilerinin hazır bulunduğu Genel Kurulda; tek aday Ali Ratip Doğruer, yeni dönem Başkanı oldu

KKTC Golf Federasyonu Olağan Genel Kurulu 9 Aralık 2023 tarihinde Tabipler Birliği Salonu’nda, Filiz Besim’in divan başkanlığında gerçekleşti. Nilüfer Talay ve Zafer Taşkın’ın divan sekreterliklerini yaptıkları ve federasyona bağlı kulüp temsilcilerinin hazır bulunduğu Genel Kurulda; tek aday Ali Ratip Doğruer, yeni dönem Başkanı olarak seçildi.

Genel Kurulda Seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri:

1. Hasan Garabli

2. Hasan Öztoprak

3. Dilek Talay

4. Filiz Besim

5. Ergin Terzioğlu

6. Bertan Erçin

7. Olgun Emirzade

8. Zafer Taşkın

9. Özcan Bundak

10. Hasan Kasapoğluları

DENETLEME KURULU:

1. Sezen Kasapoğluları

2. Akay Çolak

3. Hasan İlkay

CEZA KURULU:

1. Nazım Yoldaşlar

2. Gülay Garabli

3. Steve Neufeld

