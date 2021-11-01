banner583
Mutlu Soykurt’tan Çok Değerli Bir Çalışma
Mutlu Soykurt’tan Çok Değerli Bir Çalışma
19 0
Bulutoğluları ve Özbekoğlu’ndan Sucuoğlu’na destek
Bulutoğluları ve Özbekoğlu’ndan Sucuoğlu’na destek
14 0
 
Tırmanmanın şampiyonu Denner
Tırmanmanın şampiyonu Denner
16 0
Subaru BRZ şimdi daha güçlü ve dengeli
Subaru BRZ şimdi daha güçlü ve dengeli
16 0
Elektrikte kış tarifesi başlıyor
Elektrikte kış tarifesi başlıyor
28 0
Binatlı Yıldız Kız takımı sahaya indi
Binatlı Yıldız Kız takımı sahaya indi
48 0
İskele'de yürekler ağza geldi
İskele'de yürekler ağza geldi
135 0
banner661
banner726

Golf Federasyon Kupası, Griffiths’ın

banner476

Golf Federasyonu Federasyon Kupasında, şampiyon GarethGriffiths olurken, turnuvanın Gross Birinciliğini ise 30 Puan ile Michael Hartley aldı

banner714
Golf Federasyon Kupası, Griffiths’ın
banner721
Golf Federasyonu Federasyon Kupası Korineum Golf & Country Club’da oynanırken, şampiyon GarethGriffiths oldu.
Golf Federasyonu turnuva takvimi çerçevesinde 30 Ekim Cumartesi günü Esentepe‘de Korineum Golf & Country Club’ta gerçekleşen Federasyon Kupası Golf Turnuvasına katılım yüksek oldu. 14 grup halinde toplam 51 kişinin katıldığı turnuvada Net Birincisi 42 Puan ile GarethGriffiths oldu. Stableford formatında Course Handicap’ın % 95’i baz alınarak 18 çukur olarak oynanan turnuvada Net ikincisi 39 Puan ile DeniseUmpleby olurken, Derviş Sam da 38 Puan ile üçüncülüğü elde etti.
Turnuvanın Gross Birinciliğini ise 30 Puan ile Michael Hartley aldı. Turnuva sonrası kazananlara kupaları ve genç yetenek golfcüSofiaRaskin’in annesi Maria Raskin’in yaptığı tablolar Federasyon Başkan’ı Dr. Hasan Garabli ve Federasyon Kaptan’ı Hasan Kasapoğluları tarafından takdim edildi.
Federasyonun organizasyonu ile senenin son turnuvası 14 Kasım’da yine Korineum Golf & Country Club’da oynanacak.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.