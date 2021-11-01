Golf Federasyon Kupası, Griffiths’ın

Golf Federasyonu Federasyon Kupasında, şampiyon GarethGriffiths olurken, turnuvanın Gross Birinciliğini ise 30 Puan ile Michael Hartley aldı

Golf Federasyonu Federasyon Kupası Korineum Golf & Country Club’da oynanırken, şampiyon GarethGriffiths oldu.

Golf Federasyonu turnuva takvimi çerçevesinde 30 Ekim Cumartesi günü Esentepe‘de Korineum Golf & Country Club’ta gerçekleşen Federasyon Kupası Golf Turnuvasına katılım yüksek oldu. 14 grup halinde toplam 51 kişinin katıldığı turnuvada Net Birincisi 42 Puan ile GarethGriffiths oldu. Stableford formatında Course Handicap’ın % 95’i baz alınarak 18 çukur olarak oynanan turnuvada Net ikincisi 39 Puan ile DeniseUmpleby olurken, Derviş Sam da 38 Puan ile üçüncülüğü elde etti.

Turnuvanın Gross Birinciliğini ise 30 Puan ile Michael Hartley aldı. Turnuva sonrası kazananlara kupaları ve genç yetenek golfcüSofiaRaskin’in annesi Maria Raskin’in yaptığı tablolar Federasyon Başkan’ı Dr. Hasan Garabli ve Federasyon Kaptan’ı Hasan Kasapoğluları tarafından takdim edildi.

Federasyonun organizasyonu ile senenin son turnuvası 14 Kasım’da yine Korineum Golf & Country Club’da oynanacak.

