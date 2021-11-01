Maypa Yıldızlar Ligi şampiyonları belirlendi

Serkan Maypa Yıldızlar Liginde yıldız erkeklerde Karşıyaka, yıldız kızlarda ise Gençlik Gücü şampiyonluğa ulaşan ekipler oldular

SerkanMaypaYıldızlarLigiPuanDurumu # Takım O G M P 1. Karşıyaka 6 6 0 12 2. Bekiroğulları MTAD 6 4 2 10 3. ARUCAD Anka 6 2 4 8 4. GAÜ 6 0 6 6

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu’nda Serkan Maypa Yıldızlar Ligi geçtiğimiz Cumartesi günü federasyon salonunda oynanan karşılaşmalarla sona erdi.Seyir zevki yüksek ve oldukça çekişmeli karşılaşmalara sahne olan lig mücadelelerinin ardından yıldız erkeklerde Karşıyaka şampiyonluğa ulaşan ekip oldu. Şampiyona usulü oynanan yıldız kızlarda ise Karşıyaka’yı 3 – 2 mağlup eden Gençlik Gücü, şampiyonluğa ulaştı. Yıldız erkekler ligi sonucunda oluşan son puan durumu ise şöyle;