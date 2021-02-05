Göktaş’ın korona mücadelesi sürüyor

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği (KTFAD) başkanı Süleyman Göktaş’ın korona virüs tedavisi devam ediyor.
3 Ocak 2021’den bu yana karantina otelinde tedavisi süren Süleyman Göktaş ağır semptomlar göstermemesine rağmen yapılan PCR testleri pozitif çıktı. Süleyman Göktaş’ın tedavi süreci 1 ayı aşkın süredir devam ediyor.
Geçtiğimiz gün yapılan PCR testi negatif çıkan Süleyman Göktaş’ın son yapılan testi de negatif çıkarsa, Göktaş bugün taburcu edilecek.
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