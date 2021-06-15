Göçmenköy’de tombala akşamları başlıyor

Göçmenköy Spor Kulübünde Ersan Karataş başkanlığındaki yönetim kurulunun organize ettiği tombala geceleri başlıyor.
Göçmenköy Spor Kulübünün düzenlediği süper tombala gecesi, yarın akşam Göçmenköy Parkında saat 20:00’de başlayacak. 16,000 TL ödülün dağıtılacağı tombala gecesinin süper çekilişinde araba da verilecek.
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