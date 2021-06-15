Sipahi U15 turnuvası düzenleyecek

BTM İkinci Lig kulüplerinden Sipahi’de alt yapıya verilen önem her geçen gün artarken, Göksal Hacıhasanoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu anlamlı bir turnuva organize etti.
Sipahi’nin yetiştirdiği çok değerli iki merhum sporcuNejat Göksal ve Cemil Yılmaz anısına organize edilen turnuva, 2. Geleneksel Nejat Göksal & Cemil Yılmaz U15 Anı Turnuvası ismi altında gerçekleştirilecek.
Turnuvaya 8 takımkatılacak. Sipahi, Yarköy, Karadeniz 61, İskele Trabzonspor, Yeni Boğaziçi,Boğaziçi, Dipkarpaz ve Vadili’nin katılacağı 2. Geleneksel Nejat Göksal & Cemil Yılmaz U15 Anı Turnuvası, 19 – 20 Haziran (Cumartesi – Pazar) tarihlerinde düzenlenecek.
Yeni Erenköy Sahasında gerçekleştirilecek turnuva için saat 13:00’te kura çekilip, saat 14:00’te ilk maç başlatılacak.
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