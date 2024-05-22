5. Erhun Erkmen Masterler Anı Turnuvası Salı akşamı oynanan maçlarla tamamlandı

Erhun Erkmen anısına düzenlenen masterler futbol anı turnuvasının 5’ncisi salı akşamı 8 takımın katılımıyla Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynandı.

Alper Aligüllü, Mehmet Sezener, Mehmet Şengül ve Mecdi Cemal’ın hakemliklerini yaptığı turnuvada Alsancak Masterleri, Lefkoşa Efsane Masterleri, Sarınç Masterleri, Göçmenköy Masterleri, Güzelyurt Efsane Team, Çağ-Akar Masterleri, Değirmenlik Masterleri ve Alayköy Masterleri mücadele etti.

Maçlarda alınan skorlar: Çağ-Akar Masterleri 1-0 Güzelyurt Efsane Team Değirmenlik Masterleri 3-0 Göçmenköy Masterleri (Hükmen) Sarınç Masterleri 2-0 Alayköy Masterleri Lefkoşa Efsane Masterleri 1-0 Alsancak Masterleri.

Lefkoşa Efsane Masterlerinin şampiyonluğu ile tamamlanan turnuvada Alsancak Masterler 2. Sarınç Masterleri 3. ve Çağ-Akar Masterleri 4. oldu.

Şampiyon: Lefkoşa Efsane Masterleri

En centilmen takım: Alayköy Masterleri

Gol kıralı: Onur Yıldız (Lefkoşa Efsane Masterleri)

En iyi kaleci: Rifat Pirgalı (Lefkoşa Efsane Masterleri)

Dereceye giren takımlara ve ödül alan futbolculara kupa, plaket ve madalyaları Erhun Erkmen’in ailesi ve diğer yetkililer tarafından verildi. Şampiyon takıma kupasını KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre verdi.



