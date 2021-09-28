Girneliler protokol imzalayacaklar

Bayar Piskobulu ile Mehmet Şahoğluları, 2 kulübün arasında sorun yaratan arazi konusunda uzlaştıklarını açıklarlarken, uyumlu çalışma için protokol imzalayacaklarını açıkladılar

Doğan Türk Birliği SporKulübü (DTB) Başkanı Bayar Piskobulu ile Girne Avcılık Atıcılık (GAA) Kulübü BaşkanıMehmet Şahoğluları, 2 kulübün arasında sorun yaratan arazi konusunda uzlaştıklarını açıkladılar.

Bayar Piskobuluve Mehmet Şahoğluları’nın açıklamaları şöyle:

“Değerli Girneliler, DTB ve GAA Kulüplerinin sevgili üyeleri, taraftarları, “Hepinizin bildiği gibi bir süreden beri iki kulüp arasında özünde altyapıya yönelik tesisleşme amacı bulunan ancak bazı yanlış anlaşmalar nedeniyle amacından uzaklaşan anlaşmazlıklar mevcuttu.

Tek amaçları kendi sportif uğrası alanlarında Girne bölgesinde başarılı sporcular yetiştirerek hem bölge gençliğine hem de ülke gençliğine hizmet olan; bu güzide iki spor kulübümüz yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde her iki kulübü de memnun edecek ortak bir çözüm formülü bularak mevcut anlaşmazlıkları geride bırakmıştır. Yeni ve çok yönlü işbirliği geliştirilmesi konusunda fikir birliğine varmıştır.

En kısa sürede imzalanarak aktif hale getirilecek bir protokol çerçevesinde iki kulübümüzün de sportif faaliyetlerini birbiriyle paralel ve uyum içerisinde yürütebileceği bir anlaşma devreye konulacağını, ayrıca iki kulübün ortak geliştirebileceği yeni sportif yatırım ve hizmet alanları belirlenerek bu konularda da birlikte çalışmalar başlatılacağını tüm değerli Girnelilere ve kulüplerimizin değerli camialarına büyük bir mutlulukla duyurmak istiyoruz.”

