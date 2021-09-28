Antrenörler Derneğinde genel kurul zamanı

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) 27.yıllık olağan mali genel kurulunu 30 Eylül Perşembe akşamı yapacak.
Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği başkanı Süleyman Göktaş ve yönetim kurulu ile üyelerin katılımı ile dernek lokalinde yapılacak yıllık olağan mali genel kurul saat 18:30’da başlayacak. 27.yıllık olağan mali genel kurul gündeminde, divan başkanlığının oluşumu, faaliyet ve mali raporların okunarak onaylanması, dilek ve temenniler bölümü yer alacak.
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