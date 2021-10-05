GG, badmintonda da iddialı

ChinaBazaar Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü covid öncesi faaliyet gösterdiği badminton branşını geliştirmek için Badminton Federasyonu ile protokol imzaladı

ChinaBazaar Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü (GG) ile Badminton Federasyonuarasında protokol imzalandı.

Ülkemizde futbol yanında, hentbol, masa tenisi, ayak tenisi, basketbol ve cimnastik gibi branşlarında da faaliyet gösteren ChinaBazaar Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü covid öncesi faaliyet gösterdiği badminton branşını daha da geliştirmek için Badminton Federasyonu ile protokol imzaladı.

Gençlik Gücü Surlar İçine Dokun Projesi kapsamında imzalanan protokol federasyon başkanı Fırat Deniz ile ChinaBazaar Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü yönetim kurulu üyesi Dr. Ecz. Umut Öksüz tarafından imzalandı. İmzalanan protokole göre 8 yaş ile 17 yaş arasındaki gençlerin yetiştirileceği projede, özelde surlar içindeki gençliğe, genelde ise ülke gençliğine hizmet verilecek.

Federasyon başkanı Fırat Deniz protokolun imzalanması ile ilgili yaptığı açıklamada “Gençliğe ve çocuklara spor alanında yapılan hizmetler çok değerli ve paha biçilemezdir. Bu nedenle ChinaBazaar Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü başkanı ve yönetim kurulunu bizim sporumuz badminton yanında bir çok spor dalında faaliyet göstererek ülkemiz çocuklarına ve gençliğine verdikleri hizmetten dolayı teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

GG Yönetim Kurulu üyesi Dr. Ecz. Umut Öksüz protokolun imzalanması ile ilgili yaptığı açıklamada “Badminton Federasyonu ile imzalanan protokol önemlidir. Surlar içindeki çocukların değişik spor branşları ile tanışması yanında, bu gibi sporlarda yetenekli çocuklar da ülke sporuna kazandırılacak. Bu nedenle de verdikleri destekten dolayı başta federasyon başkanı Fırat Deniz olmak üzere Badminton Federasyonu yönetim kuruluna teşekkür ederim.”ifadelerini kullandı.

